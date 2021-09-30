疫情趨緩，房市持續回穩，五大房仲旗下門市9月交易量普遍較8月月增1～13%，7至9月連續三個月逐月增溫，已接近去年疫後回溫的高檔表現，業者預期，第四季進入傳統旺季，年底房市仍維持中性偏多格局。

大型房仲業者統計9旗下門市交易量，信義房屋月增2%、年增5%；永慶房產集團月增4%、年增16%；住商機構月增0.9%、年增7.6%；台灣房屋月增12.8%、年減3.5%；中信房屋月增4.6%、年增1.7%。

5月中旬本土疫情爆後重創房市交易量，不過自7月起房仲業績即有明顯的回溫，7月月增三成至八成，8月月增一至二成，9月也有持平至增加一成的回溫，整體來說，交易量能已不下於正處於急速攀升的去年同期房市，因台積積設廠效應，各房仲業者在高雄門市9月交易量都有較明顯成長。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，9月房市延續8月買氣持續回流的態勢，房市交易量維持高檔水準，疫情受控後遞延買盤回流，通膨題材仍持續發酵，使民眾對於房價看法相對樂觀，加快購屋決策速度，預售市場交易加溫、價格推升，帶動周邊中古屋交易活絡，特定地區也受到發展題材帶動，交易量明顯超越大盤表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，9月民眾看屋量較8月小幅成長，出價、付斡意願高，只要買賣雙方價格認知有共識，成交機會大增，其中各地又以南二都最為熱絡，雙北市較不因為9月初疫情短暫出現略為衝擊信心，讓雙北市交易在上旬降溫，不過中下旬已恢復正常交易水準。

中信房屋總經理張世宗表示，第四季為購屋旺季，房市仍屬中性偏多格局，央政政策性措施可能為房地產帶來負面干擾，將是影響房地產中長期發展的變數台南、高雄等區域，在科技業設廠利多題材持續發酵下，可望進一步推升區域房地產發展。

(時報資訊)