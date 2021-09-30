【時報記者林資傑台北報導】永豐餘(1907)投控今（30）日召開董事會，決議通過旗下子公司永道射頻技術進行股權架構重組，以進行後續在台上市相關規畫，盼上市後加速擴展永道營運規模與範疇、吸引及留任優秀專業軟硬體系統研發人才，強化全球互聯網商業競爭力。

永道2004年於江蘇省揚州市設立，但2007年才正式投產運作，永豐餘2010年5月收購納為旗下子公司，主要業務為無線射頻標籤（RFID）及相關智慧系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。

永豐餘2018年12月召開臨時董事會，通過永道改制為股份有限公司、並辦理現增引進外部投資人，去年2月股臨會通過規畫IPO、申請在中國大陸掛牌上市案，去年6月29日向上海證交所送件申請上市，但今年4月21日宣布撤回申請、暫時中止在陸上市計畫。

永道受疫情影響，2020年合併營收16.58億元、年減8.83％，營益率自23.43％降至14.5％，稅後淨利2.24億元、年減45.22％，每股盈餘1.16元。不過，2021年上半年稅後淨利1.76億元，較去年同期1.54億元成長14.17％。永豐餘目前持股永道86.5％。

永道目前為全球最大RFID標籤ODM製造商，市占率逾25％。隨著5G時代來臨，物聯網發展更趨多元成熟。因應全球供應鏈由全球分工轉為短鏈供應，永道去年底於新北市土城建置新廠，以就近服務客戶，年產能10億枚標籤，合計兩岸三座廠房年產能逾40億枚。

永豐餘表示，目前RFID運用以服飾及零售占逾7成最多、交通運輸票券與物流追蹤居次。因應AIoT迅速發展，RFID將呈現更多面向虛實整合互聯網的新商業模式，且靈敏度提升使感測能力多元，可匯總複合數據資料，為各產業資訊收集分析提供強有力的後盾。

永豐餘表示，永道是全球智聯網（AIoT）商業的關鍵營運公司，未來將整合區塊鏈與人工智慧等服務技術，逐步深入各工商民生領域，廣泛提升各產業階層應用，進一步增添公司營運成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意