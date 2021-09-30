【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，她認為聯準會能夠在年底啟動縮減每月購債規模的計畫，但距離升息仍有很長的路要走。

　戴利表示，如果經濟狀況如我所預期般進展，那麼我預期我們將在今年底實現「進一步取得實質進展」的目標，在達到這個門檻後，啟動縮表是恰當的。

　聯準會為升息設定另一個更高的標準，包括應實現充分就業，以及通膨達成2%目標且將維持在這個水準一段時間。

戴利表示：「如果我們能在明年內實現這個目標，那對經濟而言將是一次重大的勝利，但我不認為情況會是這樣」。此番發言暗示這位美國央行官員並不認為明年會升息。

　她表示，約有600萬美國人還在就業市場的場邊。儘管高通膨持續的時間超出她的預期，且通膨升高的壓力可能要到明年才會消退，但靜待事態發展才是「上策」。

　上周聯準會在決策會議後發布傾向鷹派的會後聲明，稱最快可能於11月開始縮減每月購債規模，並暗示升息隨後到來的速度可能比預期提前。在18位聯準會的決策官員當中，多達9位支持明年升息以應對高漲的通膨壓力。

　不過聯準會主席鮑爾周三在歐洲央行舉辦的論壇上表示，聯準會所面臨的最大挑戰將是通膨和就業之間的衝突，「通膨很高，遠超出目標，但就業市場似乎仍顯疲軟」。這表示，聯準會可能得在促進就業增長，亦或升息抑制物價兩者間做出取捨。

(時報資訊)

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