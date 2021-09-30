美國商務部上周召開半導體峰會，遭到韓媒爆料包括台積電、三星等晶圓代工廠必須在11月8日前提交機密資料，引發各界矚目，國發基金身為台積電最大股東，國發會主委龔明鑫今（30）日表示，董事會是一季召開一次，也許在下次董事會公司會進行說明，在未來也將在不影響保密協定的情況下對外說明。龔明鑫也在會後致電，台積電回應絕對不會透露個別客戶之商業機密。

美國商務部上周四(23日)召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星、美光以及各產業巨頭都出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)指出，要積極面對晶片荒問題，並透露可能啟動《國防生產法》(DPA)，要求半導體供應鏈提交晶片庫存與銷售數據，透明化晶片庫存實際狀況。

然而，韓媒爆料，美國商務部要求台積電等半導體公司交出繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，這可能會削弱大廠的議價能力與競爭力。

有立委今提問「媒體報導美國政府要求我國業者台積電及韓國廠商三星等業者提供機密資料」一事，國發基金發出聲明稿指出，國發基金召集人龔明鑫稍早已與台積電通電話會後經洽台積電及經濟部確認後確認，此案為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於24日在美國商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，美國政府可提供協助。

國發會表示，美國政府公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。初步審核下，這些問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

(時報資訊)

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