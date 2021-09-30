遊戲大廠鈊象（3293）董事長李柯柱表示，展望下半年，在網路遊戲部分，旗下6大app以及海外授權部分，除了持續穩固台灣市場以外，也將深耕海外市場，年底以及明年初將推出新手遊、新平台以擴大市占率，展望整體營運表現，將有望優於去年全年表現。法人表示，鈊象今年3月營收9.94億元，創下成立以來最高峰，法人預期，在新品、新平台推出之下，未來鈊象營收將有望再突破單月高點。

網路遊戲部分，除了6大app以外，年底將推出新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，預計將在明年寒假推廣，預期整體網路遊戲表現將有望優於上半年。「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1,500萬～2,000萬元，且是知名IP，預期推出之後，將有望再吸引老玩家回流。

而在商用遊戲機的部分，上半年推出「奧特曼系列變身大對決」、「狂野飆車9」，市場反應不錯，下半年則將在美國推出「狂野飆車9」以及新的魚機。惟受到疫情影響，因此預估商用機台下半年跟上半年持平。

李柯柱表示，今年前８個月鈊象營收75億，年增41％，是公司的豐收年，跟公司內部預期相比算是「高標」，比預期還要好。主要的成長動能，則是來自旗下6大App，前八個月成長19億元，商用遊戲機部分同步成長約3億元。

至於產品比重，前八個月網路遊戲跟商用的佔比來到92:8，去年商用遊戲佔7％。毛利率的部分跟去年持平，維持在96％。前八個月稅前淨利年增45％。

李柯柱說，鈊象將持續投入新產品的開發，今年底將推出經典音樂遊戲「唯舞獨尊」手機版，提升產品競爭力，同時也將運用IGS智能營運平台，提高各遊戲平台效益。

此外，在商用遊戲部分，主要市場仍然以中國大陸以及美國為主，今年上半年奧特曼系列變身大對決、狂野飆車9如期推出，市場反應也熱絡。下半年也將在美國推出狂野飆車9以及新的魚機，有望在第四季發酵。不過中國市場在經歷幾波疫情之下，因此調整商用遊戲機下半年的營收表現與上半年相當。

鈊象股價自7月底870元一路下修，30日收盤655元，跌幅約24.7％。鈊象總經理江順成則表示，公司的基本面一直都沒有改變，股價是一時的，還是要回到公司基本面去看。

(時報資訊)

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