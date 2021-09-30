【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經指數收跌。由於對中國限電危機加劇，擔心經濟成長受阻，市場信心受挫；但是日經月線創下自2020年11月以來最佳成績。

　周四日經225指數收跌91.63點或0.31%，為29452.66點，但九月上漲了4.85%。東證一部指數周四跌8.13點或0.40%，為2030.16點，但東證月線上漲了3.54%。

　IwaiCosmo證券投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，「股價下跌是由於對中國經濟的擔憂，但我認為跌幅有點過大」。

　中國9月工廠活動意外萎縮；原材料價格高漲和電力供應縮減，給全球第二大經濟體的製造業帶來壓力。

　市場還注意到，約5000億日圓(約45億美元)股票的拋售壓力是與日經225指數的調整有關。

電子零件製造商村田製造、Keyence和遊戲機製造商任天堂將從下個月起被納入日經225指數，取代完美天空JSAT控股、東洋製罐集團控股和日清紡控股。

　完美天空跌0.46%；東洋製罐跌3.44%；日清紡跌2.97%。

　科技巨頭跌。東京威力科創跌2.61%；軟銀跌3.04%。

　再生能源公司Renova和West控股分別跌0.22%和2.26%；主因為再生能源推廣者河野太郎在自民黨黨魁選舉中落敗，錯失首相寶座。

(時報資訊)

#日股 #日經指數

主要市場指數

紐約道瓊
34390.72 +90.73(0.26%)
05:07
S&P500
4359.46 +6.83(0.16%)
05:07
Nasdaq
14512.44 -34.24(0.24%)
05:16
費半指數
3263.84 -50.55(1.53%)
05:16
日經225
29452.66 -91.63(0.31%)
14:15
南韓KOSPI
3068.82 +8.55(0.28%)
14:32
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
16:08
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
15:00
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
16:06
英國FTSE
7154.84 +46.68(0.66%)
16:11
法國CAC
6610.88 +50.08(0.76%)
16:11
德國DAX
15426.61 +61.34(0.40%)
16:11

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