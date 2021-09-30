【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經指數收跌。由於對中國限電危機加劇，擔心經濟成長受阻，市場信心受挫；但是日經月線創下自2020年11月以來最佳成績。

周四日經225指數收跌91.63點或0.31%，為29452.66點，但九月上漲了4.85%。東證一部指數周四跌8.13點或0.40%，為2030.16點，但東證月線上漲了3.54%。

IwaiCosmo證券投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，「股價下跌是由於對中國經濟的擔憂，但我認為跌幅有點過大」。

中國9月工廠活動意外萎縮；原材料價格高漲和電力供應縮減，給全球第二大經濟體的製造業帶來壓力。

市場還注意到，約5000億日圓(約45億美元)股票的拋售壓力是與日經225指數的調整有關。

電子零件製造商村田製造、Keyence和遊戲機製造商任天堂將從下個月起被納入日經225指數，取代完美天空JSAT控股、東洋製罐集團控股和日清紡控股。

完美天空跌0.46%；東洋製罐跌3.44%；日清紡跌2.97%。

科技巨頭跌。東京威力科創跌2.61%；軟銀跌3.04%。

再生能源公司Renova和West控股分別跌0.22%和2.26%；主因為再生能源推廣者河野太郎在自民黨黨魁選舉中落敗，錯失首相寶座。

(時報資訊)