【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國聯準會主席鮑爾周三表示，解決高通膨和失業率居高不下之間的「緊張關係」，是聯準會目前所面臨最急迫的問題，他並坦承聯準會這兩大目標之間可能存在「衝突」。

鮑爾在歐洲央行舉辦的論壇上表示，我們的兩個目標之間存在緊張關係……通膨率很高，遠超出目標，但就業市場似乎仍顯疲軟。

這令人回想起1970年代美國所面臨的「停滯性通膨」（stagflation），同時結合了高失業率和高物價。

與新冠疫情爆發前相比，美國仍然有超過500萬人失業。而在聯準會最近召開的政策會議上，決策官員將今年的通膨預測調升至4.2%，較該央行設定之2%目標還高出一倍多。聯準會預期美國通膨可能在2022年放緩至2.2%，仍然略高於其6月所做的預測。

鮑爾表示，聯準會所做的「假設」是，隨著全球經濟從這場疫情中解封與恢復正常，通膨就會自行緩解，基於這樣的看法，鮑爾表示距離央行升息「仍然遙遠」。

當被問及他目前最大的擔憂時，鮑爾提到聯準會在穩定物價和達成充分就業這兩個目標之間可能存在的衝突，這表示聯準會可能得在促進就業增長，亦或升息以抑制物價這兩者之間做出取捨。

鮑爾在這場與歐洲、日本和英國央行總裁一同出席的線上活動中表示，在未來幾年內，處理這個問題是聯準會的首要之務，而這將是非常具有挑戰性。

鮑爾亦對全球經濟重啟的困難表達擔憂，他在回答有關美國經濟前景的問題時表示：「令人沮喪的是，讓人們接種疫苗、讓Delta新冠變種病毒受到控制，在疫情爆發18個月之後仍然是我們最重要的經濟政策」。

鮑爾並對那些瓶頸和供應鏈問題沒有好轉感到擔憂，甚至認為情況有點惡化。他預期這樣的供應鏈問題可能持續到明年，使通膨高漲持續的時間比預期更久。但他也表示，他和其他聯準會官員仍然看好明年將是相當強勁的一年，成長力道將遠超出長期趨勢，失業率也將較現在大幅下滑。

(時報資訊)