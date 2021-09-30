【時報-台北電】致振(3466)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營業收入9470萬元，稅前淨損1311萬元，稅後純損1311萬元，每股虧損0.22元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

#致振 #通信網路

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀