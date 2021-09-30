【時報-台北電】彥陽(3429)鑒於特別股市場狀況，並考量公司及股東整體最大利益，決議110年現金增資發行甲種特別股將不予發行。該變動對公司營運、財務無重大影響。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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