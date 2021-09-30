【時報記者王逸芯台北報導】高通今(30)日攜手中華電(2412)，宣布與亞旭電腦、精英、台灣微軟、力新國際和XRSPACE等共同支持之「5G創新科技學習示範學校」計畫，將正式啟動，看好將透過多家國內外大廠結合5G創新科技，聯手建置5G垂直應用教育場域，協助台灣邁入教育數位新5G時代。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，疫情凸顯遠距學習的重要性及迫切性，5G行動科技正是最佳解決方案。高通能夠把搭載高通行動平台的常時連網筆電、VR裝置等創新科技設備引進課堂，並且透過5G行動網路環境、平台，整合VR課程內容，讓老師和青少年朋友，感受沉浸式、互動式教學和隨時隨地連網的自主學習體驗，運用創新科技協助提升學生學習興趣與成效。

中華電行動通信分公司副總經理胡學海表示，中華電致力於推動5G垂直場域創新應用，教育即是5G垂直應用的重要場域之一，期望透過5G行動網路及創新科技輔助，提供校園即時性、行動化的數位學習環境，協助公部門推動5G數位學習與智慧教育的發展。

「5G創新科技學習示範學校」計畫以國中學生為對象，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中、高雄市立鹽埕國中三校率先導入，首度嘗試透過5G行動網路進行三校老師共同備課、三校學生實體、線上混合式遠距共學，打造「5G創新科技學習示範學校」。

高通表示，此計畫目標在於運用科技輔助自主學習，讓學生體驗5G寬頻網路與VR新科技載具及常時連網筆電(ACPC)打造的創新學習環境，也讓教師們運用創新科技、多平台、虛擬實境及線上、實體混合教學情境；並透過5G連網科技，向下紮根，培養青少年數位素質，提升台灣整體數位競爭力。

在教育部資科司及三市教育局支持、協助下，高通技術公司啟動「5G創新科技學習示範學校計畫」，提供搭載高通Snapdragon運算平台、微軟Windows 10作業系統的精英常時連網筆電及由高通Snapdragon驅動之XRSpace VR裝置；力新國際提供系統安裝整合服務、教師培訓；中華電5G網路，再加上亞旭電腦5G NR客戶端設備(CPE)解決方案，把教室設備和科技裝置連接起來，共同打造「5G創新科技學校」，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中及高雄市立鹽埕國中作為示範學校。透過產官學三方緊密合作，三所學校將成為台灣首先部署由常時連網筆電、5G網路連結的VR平台提供給國中生、經過認可的課程內容。

(時報資訊)

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