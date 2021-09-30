【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)旗下中信銀行今(30)日宣布攜手和泰集團，推出台灣首張可不限金額購車的「中國信託和泰聯名卡」，提供消費者嶄新的移動生活數位金融服務。中國信託和泰聯名卡綁定「和泰Pay」刷卡購買TOYOTA、Lexus車款，即享1%和泰Points回饋無上限；另預約yoxi乘車派遣服務最高享6%和泰Points等多元回饋，一卡提供購車、養車、租車及搭車的全旅程服務，打造全方位交通支付生態圈。

中國信託和泰聯名卡是中國信託銀行發展交通支付生態圈，也是和泰集團數位轉型的重要里程碑，整合和泰集團內包括和泰汽車、yoxi、iRent等數位服務，擴大服務車主及每一位消費者的交通需求。中國信託和泰聯名卡首創刷卡買TOYOTA、Lexus車款回饋無上限，即日起綁定和泰Pay購車享1%和泰Points回饋，和泰Points 1點等於新台幣1元，可全額折抵和泰汽車回廠維修保養費用，即日起至今(2021年)年12月31日止，卡友至TOYOTA、Lexus服務廠消費亦享最高5%、5.5%和泰Points回饋以及板金或噴漆工資定價9折優惠。

新卡上市首波推出黑、白兩款卡面，特別力邀品牌形象廣告金獎操刀手劉耕名導演跨界合作，以極簡風格傳達「移動服務」概念，藉由點的意象串聯生活網絡，創造和泰聯名卡卡友專屬的移動生活圈。卡友至指定加油通路(台灣中油直營站與加盟站)、量販通路(家樂福、大潤發、愛買、IKEA、B&Q特力屋)、旅遊通路(旅行社、航空公司、飯店、免稅店與指定之訂房體驗平台)及海外消費可獲得2%和泰Points回饋。卡友生日當月平日到全台和雲行動服務門市租車享最低5折優惠，新註冊iRent會員更可享汽機車免費出租2小時，以有感回饋讓卡友自在移動，舉步皆得利。

為了提供更便捷的金融服務，中國信託既有信用卡卡友申辦和泰聯名卡，享有「即辦即刷」服務，無需等待實體信用卡寄送，還可以透過和泰Pay支付訂金或交車尾款迅速購車。歡慶新卡上市，現在申辦中國信託和泰聯名卡可享首年免年費，即日起至今年12月31日止，新戶首刷滿新台幣888元(含)享20吋時尚行李箱，新卡首刷滿新台幣888元(含)贈100點和泰Points。

(時報資訊)

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