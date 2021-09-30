【時報記者林資傑台北報導】中國大陸接連暫停進口台灣鳳梨、釋迦及蓮霧，行政院長蘇貞昌今（30）日在行政院會請農委會全力推動相關因應措施，避免農民受到水果禁止外銷影響，同時持續整合資源、媒合外銷及解決外銷環節諸多問題，整體提升台灣水果外銷競爭力，降低仰賴單一市場風險。

中國大陸以內含有害生物為由，自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，近期再度以此自9月20日暫停我國釋迦與蓮霧輸入。蘇貞昌會中聽取農委會「台灣水果外銷現況與未來精進措施」報告後表示，政府正積極開拓水果多元市場，以外銷、內銷、加工三管齊下、積極因應。

蘇貞昌指出，在農民與農民團體、外銷與加工業者、國外通路及海內外消費者共同努力下，今年國內鳳梨除產地平均價格高於過去2年平均價格，前8月外銷中國大陸以外市場數量年增達5.6倍，外銷日本更成長達7.42倍，幾乎是過去20年外銷日本總和。

蘇貞昌請農委會務必全力推動相關因應措施，避免農民受到禁止外銷影響。同時指出，國人發揮愛國心、主動採購水果護農民，固然可喜、也非常感謝，但農委會還是要拿出改善外銷結構又能治本的好辦法來。

蘇貞昌指出，農委會應持續整合資源、媒合外銷及解決外銷環節的諸多問題，特別是強化外銷冷鏈供應鏈、加強品管及防檢疫，以符合更多國家市場要求，以整體提升台灣水果外銷競爭力，持續擴大外銷新興市場，降低仰賴單一市場風險。

農委會表示，在實施各項因應措施後，今年前8月鳳梨外銷中國大陸以外市場數量逾2.5萬公噸、年增達5.6倍，尤以外銷日本近1.8萬公噸、年增達7.42倍。國內鳳梨主要產季平均產地價格達每公斤22.1元，高於過去2年平均的21元，有效穩定產銷與確保農民收益。

農委會指出，台灣水果外銷過往高度仰賴中國大陸市場，最高曾達84.4％。在積極推動拓展新興市場各項措施後，台灣水果外銷中國大陸比例自2017年起逐年下降，去年降至75.9％、今年前8月降至41.5％。

針對中國大陸暫停進口台灣蓮霧與釋迦輸入，農委會表示，將配合產期陸續落實推動三大具體因應措施，並視需要隨時調整產期與產量，以穩定蓮霧及釋迦產地價格及農民收益。

首先，農委會積極開拓外銷新興市場，包括加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，並加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制。針對重要目標市場則加強辦理拓銷活動，目標外銷釋迦5000公噸及蓮霧1000公噸。

其次，農委會成立「好釋連蓮」訂購平台，藉此強化企業認購行銷，加強實體通路及電商等多元通路採購量，並運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購。同時，將啟動多元加工，透括導入冷鏈管理及加工技術，以提高附加價值。

(時報資訊)