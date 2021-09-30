經濟部商業司主辦的「2021台馬聯合網購節」將自10月1日起展開為期10天的盛大網路跨境銷售活動，並於今（30）日邀請到馬來西亞數位經濟局MDEC、馬來西亞駐華商務處MATRADE Taipei以及中華民國全國商業總會，透過同步連線的方式，與經濟部商業司一起宣告「2021台馬聯合網購節」正式啟動。

商業司蘇文玲司長表示，台馬聯合網購節是官方合辦的行銷活動，今年已經是連續第3年舉辦，目的在於協助跨境銷售經驗不足的業者增加曝光度。今年台灣與馬來西亞分別以「台灣嚴選」（Taiwan Select）和「馬來西亞嚴選」（Malaysia Select）為主題，讓雙方的消費者都能購買到對方精選的商品。今年台灣有超過80家業者參與台馬聯合網購節，而馬來西亞也吸引300多家業者參與此次活動。

今年參加的台灣業者有幾個特色，其中之一是，業者數比去年多了15％，顯見台馬網購節已經有了口碑；此外，有34家業者係首次嘗試跨境銷售。其中金門縣政府為了推廣在地產業，特別以金正好購賣場（集結金門所有業者的賣場）名義參加網購節。以銷售品類而言，往年以美妝產品為主，今年則是食品業者居多，其中有13家台灣有名的在地食品老店，如海瑞摃丸、廣達香豬肉乾、高慶泉醬油等業者，也首次嘗試跨境銷售。

為了協助台灣業者在馬來西亞曝光，相較於2020年推出的「熱銷商品專區」，今年則推出「免運專區」，期望以全段跨境物流免運費的優惠吸引馬來西亞消費者購買台灣商品。另一方面，今年也規劃了多元化的行銷導流策略，除了投放臉書、Google關鍵字等數位廣告導流到參與業者官網外，還製作活動宣傳廣告影片，透過YouTube觸及消費者，以及邀請多位馬來西亞網紅為提供免運優惠的台灣商品直播開箱，希望透過社群媒體的力量，和KOL行銷的魅力創造跨境銷售佳績。

今天除了啟動儀式，也另外邀請到庭園美顏香氛企業等10家業者現場擺攤免運商品，包含美妝保養品、生活用品、食品、母嬰用品還有服飾配件等等十項商品，並由在台留學的馬來西亞知名網紅雁靈開箱介紹這些業者提供的免運商品，並陪同粉絲線上逛攤，期望馬來西亞消費者能透過社群直播，快速了解本次活動的推薦清單。

(時報資訊)