【時報記者王逸芯台北報導】IC通路商益登(3048)今(30)日於證交所舉辦重大訊息說明會，益登宣布，將以每股現金新台幣18元、總額約7.8億元，溢價率約為24.8%，收購興櫃股彥陽科技，若此案轉換完成後，彥陽將成為益登百分之百持股之子公司。益登表示，雙方的合併主要是看好通路商屬於規模經濟產業，看好對產業互補、市場開發都有正向助益。

益登與彥陽於今日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，本股份轉換案完成後，彥陽將成為益登百分之百持股之子公司。

本次股份轉換對價為每股現金新台幣18元 若以彥陽董事會決議之前20個營業日平均收盤價計算、溢價率約為24.8%，雙方預計於11月18日分別召開股東臨時會討論本股份轉換案，並將依相關規定向證券櫃買賣中心申請興櫃股票終止櫃檯買賣，及向金融管理委員會申請停止股票公開發行。本股份轉換案之基準日暫定為今年12月31日。

益登為全球前十大半導體代理商，並與亞洲地區的電子製造商具有良好緊密關係，提供客戶深入而即時的技術支援。彥陽代理產品涵蓋通用性可程式、無線通訊、以及多媒體三大類，專長在高毛利、高技術門檻成長的利基市場，建立競爭優勢。

雙方認為透過本次整併，益登能協助彥陽提高財務及後勤支援能力，另外，也將整合雙方產品線與客戶群以打造與上、下游夥伴更為緊密的合作關係，發揮規模經濟綜效，也為客戶提供完整的供應鏈服務。

益登與彥陽該合作案洽談約半年，預期此併購案的完成，對雙方整體企業價值及東權益均將有正向的助益。

益登累計上半年合併營收為479.49億元，儘管只相較較去年同期增加7.2%，但稅後純益為5.05億元，年成長達128.6%，每股純益為2.27元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意