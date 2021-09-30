【時報編輯葉時安綜合報導】中美市場眉尖愁滋味，周三美股四大指數陰晴不定，美光下挫拖累科技類股，標普500、道瓊則雙雙反彈。周四台股開漲31.11點報16886.57點，在電子權值穩盤，傳產敲邊鼓下，台股早盤直奔16900之上，達16924.35點，隨後電子賣壓出籠，指數翻黑低見16767.2點，再次跌破16801.78之周三低點，蜘蛛人、航海王、鋼鐵人重振大盤旗鼓，10點後再度翻紅，午後台積回神助漲幅明顯，急拉百點、最高達16994.21點，卻敗也台積，最後五分鐘遭空軍狙擊，仍守住16900關卡，終場台股收漲79.31點或0.47%，報16934.77點，高低差227.01點，止步連2黑，成交金額2700.31億元。

台股月線翻黑、9月下跌555.52點；季線終止連5紅、第三季台股指數跌820.69點。周五(10月1)收周線，目前本周跌343.34點，周線恐連四黑，今年以來(1月4日開盤)大盤共漲2199.35點，2月17日金牛年開紅盤以來漲737.32點。

今日外資(不含外資自營商)賣超78.8795億元，投信買超19.9012億元，自營商賣超8.0413億元，三大法人賣超67.01億元，三大法人9月共賣超181.59億元。外資連3日賣超573.49億元，整個9月仍買超57.43億元，第三季共賣超1084.18億元，今年以來賣超5051.37億元。

晶圓雙雄ADR周三續跌，惟相對前日跌幅明顯收斂，周四電子股呈漲跌互見局面，權值王台積電(2330)台積電開平震盪，早盤一度下跌5元至575元，跌破周三低點577元，市值縮水1296億元至14.9兆元，跌破15兆元關卡，午後翻紅，尾盤卻遭賣壓拉回，終場收持平至580元，市值15.0396兆元；聯電(2303)則震盪走高，收漲1.59%至64元。聯發科(2454)全場盤下整理、收跌0.88%至905元，鴻海(2317)則收持平。面板三虎僅演半場好戲，群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)翻黑收跌，群創、友達成交量高居冠亞軍。

股王矽力-KY(6415)開高走低，收黑0.97%在4105元，盤中一度失守4100元至4035元；股后信驊(5274)開高後震盪，收小紅0.22%至2325元；大立光(3008)開平震盪翻紅，股價一度達2205元、收漲0.92%至2190元，與信驊差135元。獲外資送暖的千金股富邦媒(8454)反彈開高、收漲2.53%至1620元。

中鋼(2002)看Q4正向，加上燁聯(9957)鋼鐵29日率先開出的10月不銹鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，鋼鐵股領軍吹響反攻號角，世紀鋼(9958)漲停，燁興(2007)、允強(2034)漲逾半根漲停，激勵鋼鐵股類指收漲3.1%，鋼鐵人勇奪上市漲幅之霸。航海王、蜘蛛人也分漲2.6%、1.98%，名列漲幅亞季軍，分別受惠BDI指數續大漲、原物料飆升題材，航運的中航(2612)、裕民(2606)、新興(2605)，以及紡織的力麗(1444)、南紡(1440)、東和(1414)、力鵬(1447)、集盛(1455)、大東(1441)、聯發(1459)等全數漲停作收。電纜、生醫、化工、百貨皆漲幅逾1.5%，電子、金融、半導體漲0.27%、0.25%、0.15%，僅玻陶、通信網路、油電燃氣收黑，油電燃氣跌2.56%最苦澀。成交比重來看，航運占比仍跌至12.75%，電子占比回升至57.18%，半導體股亦升至33.59%。

高價IC設計股漲跌不一，立積(4968)、祥碩(5269)、威鋒電子(6756)、矽力-KY、聯發科、譜瑞-KY(4966)均落寞，世芯-KY(3661)漲停，愛普(6531)、創意(3443)、盛群(6202)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)同場拉風。第三代半導體，功率元件新主流，漢磊(3707)、嘉晶(3016)沾光推升股價；ASML長期展望俏，台系供應鏈帆宣(6196)、家登(3680)安心漲。其他半導體股，晶宏(3141)除息首日完成填息，首利(1471)漲停、順德(2351)逼近漲停價，漢磊(3707)、世界(5347)、辛耘(3583)、日月光控股(3711)也勁揚大展反撲氣勢，然營運回穩恐再等等的立積(4968)5日線保不住、翻黑走衰。

五倍券未演先轟動，潤泰全(2915)、美食-KY(2723)、燦坤(2430)、六角(2732)、聚陽(1477)、六福(2705)、三商(2905)、麗嬰房(2911)、鳳凰(5706)、夏都(2722)等皆喜孜孜。沾蘋果光的玉晶光(3406)、鴻準(2354)、台達電(2308)等股價閃耀。祭庫藏股的岱宇(1598)反彈收漲近3%，拚返月線。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股大致維持箱型整理格局，美國公債殖利率及美元指數動向將持續牽動台股後市，是短期重要觀察指標。中信投顧指出，尚可收腳落於9月22日低點16838之上，倘若國際股匯未見恐慌蔓延，台股重返萬七築底難度並不高，現階段操作態度謹慎不悲觀。

據第一金投顧指出，上市櫃公司9月營收將陸續公告，且下半年為電子旺季，且部分IC設計仍受限於晶圓成本上升而有漲價空間，盤面亮點可留意低基期、營收亮眼、明年成長性明確之電子股，有拉回再擇機逢低布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意