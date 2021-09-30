（集保結算所今年因應防疫力推下，股東會電子投票率首次突破六成。圖／集保提供）

集保結算所30日表示，今年的股東會特別不一樣，受到新冠疫情的衝擊，許多公司因而延後股東會的召開，而投資人為了減少接觸人潮的感染風險，也多採用便捷的電子投票，推升股東會電子投票率首次突破六成。

疫情帶動加速資本市場的數位發展，根據集保結算所的股東會電子投票統計，1,793家發行公司中，整體電子投票率高達62.7％，相比去年增長6.6％，無疑給予我國資本市場數位化注入一劑強心針，電子投票筆數成長幅度更高達15％，累計筆數達911萬筆、股數達3,648億股，外資持股中亦有97.8％透過電子投票平台投票，足以見識到電子投票對於股東會的影響力。

集保結算所黃蓁蓁經理表示，電子投票平台從98年開發至今，因應金融科技發展趨勢，持續推出不同的附加服務，此外今年也順應國際趨勢，首次推出「視訊輔助股東會平台」新制度，未來將持續優化系統並配合法規修訂，讓所有股東不但能於股東會前透過手機（集保e手掌握App、各證券商下單App），或電腦（股東e票通）參與電子投票，更可以經由事前登記後，於股東會當天線上觀看股東會直播並即時提問及投票，拉近發行公司與股東的距離，也讓股東行動主義再進化，強化我國公司治理透明度，形塑資本市場正向文化。

(時報資訊)