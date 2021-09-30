配合政府新南向政策，聯邦銀行繼去年12月首次統籌主辦越南西貢證券（SSI Securities Corporation，簡稱SSI）8,500萬美元聯貸案後，今年再度為越南西貢證券主辦1.18億美元聯貸案，並已於9月完成簽約，且是越南券商最大規模美元聯貸紀錄。

聯邦銀指出，越南西貢證券是越南龍頭的上市券商市值約16億美元，最大股東為日本大和證券（Daiwa Securities），於越南提供廣泛的金融服務，包括證券服務、資產管理、投資銀行和相關財務操作。今年越南股市不畏疫情影響，成交量與開戶數暴衝向上，8月胡志明市證券交易所的基準指數VN-Index創下全球最高漲幅，擊敗美國那斯達克和標普500指數，躍升為8月全球表現最佳的股票市場。

證券市場火熱也帶動越南證券商的資金需求，聯邦銀指出，與SSI再度合作統籌主辦SSI美元聯貸案，總簽約金額1.18億美元，再次創下越南券商最大規模美元聯貸紀錄，參貸銀行包括台北富邦銀、台銀、土銀、彰銀、華銀、合庫、台企銀、一銀、新光銀、玉山銀、陽信銀等11家台資銀行。

聯邦銀行副總經理洪劉麟說明，這次聯貸天期為364天，資金用途為充實短期營運週轉金，即使受到新冠肺炎衝擊。越南今年股市於東南亞仍表現最佳，股市持續向上推升帶動交易活絡，西貢證券盈餘大幅成長，根據其最新財務報表，今年上半年盈餘已逾去年整年盈餘80％，推估今年盈餘在疫情影響下仍有強勁表現。

根據世界銀行預測，越南今年經濟增長率達4.8％，雖較2020年12月做出預測減少2個百分點，但越南經濟的基礎因素依然穩固，政府抗疫決心不變，預估第四季應有機會控制疫情，GDP成長率從2022年起可望恢復到疫情前的6.5～7％的水平。

(時報資訊)

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