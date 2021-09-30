資誠PwC聯合會計師事務所半導體產業負責人鄭雅慧30日受邀擔任經濟部「台灣國際專業展海外推廣說明會-半導體產業」線上研討會講師。

雖然2020年初疫情爆發，有少數廠商因停工而使營運短暫受到影響，但疫情引動宅經濟商機，帶動半導體需求大增。鄭雅慧指出，2020年全球半導體產業產值較2019年成長6.81％，主要受惠於疫情帶動PC、記憶體、GPU和5G手機晶片組擴大需求的影響，

在2021年疫苗普及以及全球經濟復甦之下，半導體市場將更為活絡，台灣身為全球半導體產業鏈重鎮受惠更多。

中美科技戰持續，在去中國化供應鏈的政策之下，技術含量高的台灣廠商因而受惠，而台積電5奈米先進製程，引領半導體產業鏈發展。而在先進封裝，台廠研發能量高，在3D、異質堆疊等先進封裝製程推進，讓台灣在國際上維持高能量的競爭優勢。

2020年全球半導體的併購總額共計1,180億美元，寫下近十年歷史新高。5G、AI、電動車、雲端計算等應用，因疫情而加快進入各領域，也使半導體巨頭透過併購布局AI晶片，成為今年半導體行業主要併購動能。

根據資誠發布的《2021台灣併購白皮書》顯示，2020年受到疫情延燒，全球整體併購交易案件數及金額因企業延遲業務拓展而大幅下降，但下半年併購市場因加速追趕上半年落後之商業活動而復甦。併購是後疫情時代商業活動拓展的捷徑或換手重組的方式；新資金投入是企業重生之關鍵策略手段。

鄭雅慧指出，2020年台灣半導體產業最大的兩個併購案為環球晶併購世創，以及晶電併購隆達共組富采集團。從這兩大併購案可以發現，面對產業技術更迭，半導體廠商在設備投資屢創新高；終端客戶需求轉變，期待客製化的高技術支持；中國供應鏈崛起，價格戰不休等挑戰，台灣半導體企業因此透過水平整併強化產能規模、擴大產品線並取得更廣泛的客戶群及更高的市占率，突破營運瓶頸，穩固市場地位。

(時報資訊)

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