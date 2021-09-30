（資誠家族企業中秋策略論壇合照。圖／資誠提供）

為探討家族企業的數位轉型、數位人才、家族治理等議題，資誠（PwC）聯合會計師事務所30日舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2021中秋策略論壇」。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，根據資誠《2021全球暨台灣家族企業調查報告》，疫情加速企業及消費者的數位化浪潮，而極端氣候強化企業的永續發展意識，再加上地緣政治衝突頻傳，企業面臨的營運風險更為險峻，我國家族企業的企業主已無法以舊思維面對「家族及企業永續傳承」。

日前PwC宣布全球全新策略「新方程」（The New Equation），資誠為協助客戶預先控管家族及企業傳承的風險，並及時解決面臨的困境，資誠家族企業服務團隊再進化，全新轉型整軍的「資誠家族及企業永續辦公室」將協助台灣家族及企業重新定義家族與企業的使命遠景，成就家族及企業永續，將以全新的方法及思維帶領家族邁向永續的航道。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，資誠家族及企業永續辦公室能提供台灣企業主在家族及企業永續經營的一站式整體解決方案（Total Solutions），從財務績效、創新與成長、風險與治理、人才與傳承、數位轉型、併購、策略聯盟及ESG等企業永續策略目標，及家族治理、財富永續、經營權保護與傳承及家族核心價值等家族永續策略目標，協助企業主成就永續家族與永續企業。

洪連盛表示，未來資誠將在每年度華人傳統三大節慶的春節、端午及中秋前後發行三節的資誠家族及企業永續辦公室策略專刊，希望透過三節策略專刊的發行，協助台灣企業主度過關卡，成就企業與家族永續。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩指出，隨著各種新數位科技的出現，許多企業感到興奮的同時也感到困擾，根據資誠《2021全球暨台灣家族企業調查報告》，有高達73％台灣家族企業認為其數位能力有待加強，而數位能力將是企業重要的競爭關鍵因素。

另根據PwC全球數位營運的調查報告，全球企業的數位轉型分為客戶解決方案生態系統、數位化營運生態系統、技術生態系統及人才生態系統等四大生態系統。

盧志浩建議，台灣家族企業可以透過此四大面向來思考適宜的數位轉型投資方向，更建議企業先審視其行業特性及發展重心，找出最適合的轉型目標，方能將數位轉型之效益發揮到最大。

資誠企業管理顧問公司董事桂竹安則表示，在疫情催化下，全球自2020年已全力加速數位轉型的腳步，但對於開創黃金世代的第一代創業家而言，數位轉型可能有困難度，此時下一代的優勢開始出現，無論是教育、工作歷練甚至是自身消費習慣，下一代都與新科技及數位商業模式有更多接觸，更加適合擔任轉型舵手。結合以上兩點，不僅提高轉型成功的機率，也減緩傳承的衝擊，同時保有投入度與技能皆有所提升的員工，可謂創造員工、企業、家族三贏局面。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，受疫情影響，多數企業已改變其企業網路安全策略。惟今年全球各地陸續傳出網路入侵、勒索軟體、數據外洩以及網路釣魚事件，預期在2022年，物聯網和雲端服務提供商將極有可能造成威脅。張晉瑞認為家族企業可從更新網路安全策略、提升網路安全韌性、招募未來的資安團隊、重新思考資安預算、網路攻擊應對等面向著手。

張晉瑞建議，面對數位威脅時代的來臨，資安議題成為企業必須正視的課題，且未來面對安全問題的思維將與現今傳統觀念有很大的變革，家族企業應透過建立客戶信任、建立安全韌性和加速創新轉型，成為市場激烈競爭下的下一個贏家。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，企業經營與傳承是一個動態進程，敵人可能來自外部，也可能禍起蕭牆，家族成員或現有的外圍友軍，企業主充分了解核心與外圍股權以及可動用的資源。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允指出，家族專業治理應及早開始規劃、預先設定退休日、價值觀具體書面化、建立家族溝通與決策治理平台、成立家族慈善傳統以及成立家族辦公室，協助家族治理專業化等。由於家族企業傳承同時涉及「理性」和「感性」的錯綜複雜問題與風險，故應預先建立「家族」的專業治理制度，即便家族內部現今相處融洽且企業蓬勃發展，當傳承風險發生時，才不致影響家族和諧及企業永續。

資誠聯合會計師事務所國際及併購稅務諮詢會計師劉欣萍認為，疫情蔓延造成各國政府啟動紓困，財政困窘情況加劇，使各國更加重視反避稅，且美國及歐洲均呼籲建立全球最低稅負制，家族企業應及早因應。

(時報資訊)