大陸互聯網科技巨頭阿里巴巴再遭多家投行下調目標價。包括花旗和大和最新報告都指出，受累於8月零售數據不振、加上最新限電限產措施，預估消費必需品的需求將因此下滑，兩家投行先後下調阿里巴巴目標價。阿里巴巴港股股價受此拖累，30日表現疲弱，更一度創下香港上市以來新低的141港元。阿里巴巴港股午盤後略有回升，截至14點32分，報144港元，下跌2.9％。

香港經濟日報報導，花旗報告指出，因應大陸8月份零售數據疲弱、最新限電及房市銷售趨弱，料消費非必需品的需求不濟，預期阿里巴巴難以達至2022財年收入增長三成的目標，全年目標也有很大可能出現下調。花旗續指，阿里巴巴近日股價回調可能已反映消費疲弱及持續的監管陰霾，因此調低阿里巴巴目標價19.4％至232港元。

花旗指，雖然市場波動及宏觀環境轉差，但阿里巴巴繼續向低線城市及社區滲透，國際零售市場業務穩健，加上雲服務具結構性增長機遇，相信阿里巴巴可以走出風浪。該行估計，阿里巴巴第二季收入可望年增32％至人民幣（下同）2,052億元。其中，中國零售收入增35％至1,290億元。

花旗調低阿里巴巴2022至2024財年的收入及經調整盈利預測，以反映大陸零售數據疲弱。天貓已開始2021年「雙11」銷售活動，以吸引更多新產品及直播，但花旗對2021年人均消費增長持審慎態度，因宏觀經濟疲軟及消費力下降。

另一券商大和資本亦降阿里目標價15.4％至220港元，評級「買入」。大和認為，7至8月消費情況相當疲弱，因此降低季度收入增幅，由36％降至29％，而基於宏觀環境未有起色，相信2022財年難以看到大幅增長。

(時報資訊)