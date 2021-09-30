【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據路孚特（Refinitiv）所做的分析，今年第三季全球股票首次公開發行（IPO）活動較之前的狂熱程度有所放緩，但今年前9個月的上市數量仍然創下2000年網路泡沫以來的新高記錄。

第三季IPO案共籌集約946億美元，較第二季減少26.3%，主要因夏季本就屬於市場淡季，以及中國當局在滴滴出行赴紐約掛牌短短幾天後便出手整改，促使美國政府對中國企業的上市案展開審查。

今年前三季全球IPO交易總計達到2,000多件，總籌資金額達到4,210億美元，較去年同期暴增1倍多，並創下歷史新高。

其中486件為「特殊目的收購公司」（SPAC）的IPO案，共籌集約1,277億美元。

高盛全球股票資本市場主管David Ludwig表示，SPAC此類「空殼公司」的IPO交易在第一季創下記錄後，這個市場已經緩了下來。不過我們看到市場開始邁向正常化並向發行方開放的初步跡象。

第三季備受關注的IPO案包括線上券商羅賓漢（Robinhood Markets）在紐約上市並籌資21億美元，以及開發熱門遊戲《絕地求生》的韓國公司魁匠團（Krafton）在韓國證交所上市並籌得逾37億美元。

而今年以來規模最大的IPO案，是騰訊所支持的中國短影音行動應用程式公司快手，其IPO案籌得54億美元。

頻頻創下新高的華爾街股市吸引企業爭相搶進這個資金池，根據路孚特數據，截至7月底為止，中國企業在美國IPO的規模達到128億美元，創下歷史新高。

高盛全球股票資本市場主管David Ludwig表示，第四季IPO活動可能反彈回升，因為各地區、各領域排隊等待上市的IPO案非常多。

(時報資訊)