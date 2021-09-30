【時報記者郭鴻慧台北報導】國內疫情控制得當，加上疫苗接種覆蓋率逐步提升，民眾購屋信心回溫，中秋連假來客未減，買氣動能十足。據各大房仲旗下門市9月交易量表現穩定成長，但近日政府針對房市頻頻出手，頗有警示意味，部分投資客擔心後續還有新招，已出現觀望態度，預期第4季房市仍需靠剛性需求撐腰，遞延性自住購屋族撐起下半年房市。

台灣房屋集團趨勢中心執行張旭嵐指出，疫情緩解，第三季遞延買氣延續，即使房地合一稅2.0上路，央行取消第二屋房貸寬限期，不過對自住首購影響不大，加上營建物料上漲的議題，讓購屋族多半有「早買早好」的心態，因此九月買氣仍旺。而由於第二屋取消寬限期，多少會影響民眾換屋規劃，得先賣再買，因此首購千萬左右的兩房和小三房產品，仍為現階段市場主流。

張旭嵐分析，今年下半年，政府透過稅制增加成本，取消寬限期縮緊銀根，這對於資金豐沛，有中長期持有意願的高資產族，影響並不大，但對小型投資客的資金操作多少會受到限制，政府頻頻出手，頗有警示意味，部分投資客擔心後續還有新招，已出現觀望態度，因此第四季房市仍需靠剛性需求撐腰，遞延性自住購屋族撐起下半年房市。

成屋市場歷經第二季的交易銳減，第三季以否極泰來之姿，持續走出交易量增的格局。中信房屋總經理張世宗表示，目前交易量已站回4月間的交易水準，顯示疫情的負面干擾已淡化。第四季屬年底買房旺季，整體房市應會有更佳的表現空間。不過張世宗也指出，央行政策性措施，將可能為房地產帶來負面干擾，再加上通膨效應逐漸浮現，消費者心裡及政府後續因應，都是影響房地產中長期發展的變數。

永慶房產集團根據內部交易統計顯示，9月房市交易量較8月成長4%，台北與新北是唯二交易量月減的都會區，主要受到9月初新北出現社區大樓確診案件影響，加上足跡大都集中於雙北市，略為衝擊民眾購屋信心，影響部分買氣，讓不少有購屋意願的民眾短暫觀望，讓9月上旬房市交易量減，不過，9月中下旬，雙北疫情逐漸明朗，自住、置產買盤購屋信心增加，交易量回復正常交易水準。

綜觀六都表現，本月北市、新北與台南表現較為弱勢，而桃園、台中與高雄交易暢旺。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，九月全台交易增幅平穩，顯見市場回歸穩定，在整體大環境維持不變狀況，買氣應能續航，不過某些區域價格暴漲太快，恐是未來隱憂。

(時報資訊)