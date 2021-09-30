由197個國家締約而成的2021年聯合國氣候變化第26屆大會(COP26)，將於11月1日在蘇格蘭最大城市格拉斯哥舉行。COP26的首要任務是讓各國就本世紀中實現零碳排放、並在2030年前加大減排力度和速度做出承諾；除此之外，如何利用自然之力解決氣候變化問題也可望在這次會議中討論，如避免山坡地過度開發並造林來防止土石流，或透過種植低矮植物及植樹造林等方式來抵禦洪水、沙塵暴等極端氣候所造成的影響。

匯豐中華投信表示，永續投資概念盛行的當下，企業的股東也開始愈來愈重視ESG的落實，像美國大型石油公司埃克森美孚對再生能源轉型的推動有所保留，導致股東的不滿進而挑戰營運高層，促使支持氣候問題的人士成功取下這間大型油企至少2席董事，都是ESG發展的重要關鍵時刻。由此觀察，全球石化、水泥等高汙染產業面臨歷史轉捩點，在投資者與環保人士的夾擊下，誰能及時轉型、跳脫傳統營運方式，就可以在下一個能源世代取得關鍵競爭力，並將獲得投資人青睞。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達指出，ESG多元投資策略透過ETF來建構投資組合有四大好處，一是投資標的廣納百川， ETF持股、債的檔數多，股票通常有100至200檔之多，債券ETF甚至有高達3,000多檔，這樣的投資可以滴水不露，涵蓋到ESG的各個題材；二是ETF投資成本較低，ESG ETF成本較主動型ESG基金低，其中主動型ESG股票基金成本約115基本點，所有ESG股票 ETFs約僅28基本點，主動型基金平均總成本大約是ETF的4至5倍。

第三則是資金流入持續看好，ESG ETF被動投資超車主動型基金，在2020年ESG ETF的資金淨流入367億美元，遠遠超過主動型基金淨流入的144億美元，顯見投資人透過ETF來投資ESG已成為市場的顯學。最後是組合基金多元配置，相較單獨投資股票、或債券基金，運用多元資產配置策略，在股票、與債券基金部位中進行調整，更有利於在不同景氣循環中追求長期的報酬。

游陳達表示，在投資時，ESG指標強的公司更可能勝出；根據哈佛商學院研究顯示，過去ESG 實務較強的公司，其長期財務表現也較佳。愈重視ESG的企業、ESG得分愈高，也愈有估值正面重估潛力。其中5年ESG分數提高了20分以上的公司，其P／B股價／淨值比相較5年前平均也高出11％。顯示愈具ESG動能的公司，愈具有強大的發展潛力！匯豐中華投信進一步指出，在過去數十年，台灣投資人的投資依據已經從聚焦消息、籌碼面，轉向重視基本面，價值面，但永續面已逐漸成為投資顯學，更是企業未來競爭力的表示。隨著ESG因子對投資報酬影響力不斷的增加，投資人不妨將ESG納入投資組合考量，除了為世界盡一份力，更為投資組合添加保護力。

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