美國股債近幾週來大洗三溫暖，以及中國的恒大風暴、共同富裕、能耗雙控等三大政策，不僅後續動向引市場矚目，壽險公司在九月份的獲利表現，更是令金融圈秉息以待，尤其是各家壽險公司將在下周陸續發布最新的獲利統計，同一時間飛來的這麼多隻海外黑天鵝不僅挑戰壽險業者的財務操作，在資產負債表方面的調節功力更受到高度挑戰。

對此金融業者指出，由於在全體金融業者裡，壽險公司的財務投資部位最大，因此股債好的時候，壽險賺最多，但碰到國際金融市場發生劇烈的動盪時，也以壽險業面臨的風險最大，其中最具高度挑戰的，就是近來的美債殖利率走勢；向來在各天期殖利率最具指標意義的美國10年期公債，殖利率在二個星期之內陡升25個基點，雖然美債殖利率30日有小幅止升回跌，但隨著通膨預期更加熾盛，接下來美債殖利率繼續走升恐怕勢不可擋。

儘管以中長期來看，倘若壽險公司後續加碼美債，在殖利率走升、壓低美債價格之下，未來的確會有「賺價差」的空間，同時若持有到期，也會有更高的息收，但現在擺在眼前的，是過去在殖利率低檔時買進的「舊債」該如何面對的問題，這些舊債倘若是在殖利率1.5%以下買進，現在都將面臨評價虧損的問題。

倘若從2010年至2021年這10年來的美債殖利率波動的情況來檢視，從2010年至2017年之間，美債殖利率是介於0.63%至1.56%之間，而壽險公司大部分的買債以20、30年期居多，存續期間大多在15年，至少10年以上，現在國內的大型壽險公司，每家公司的海外投資的規模有好幾家介於3兆至5兆之間，且投資債券佔比至少8成以上，不論龐大的債券投資部位，是放在AC（攤銷後成本）或是FVPL（入損益表的公允價值），美債殖利率近二週來陡升1碼，就會讓壽險公司在2010年至2017年買入的這些「舊債」部位，在短短二周內，價格就直接蒸發至少超過1500億。

但這超過1,500億的部位價值「蒸發」的部分，恐怕只有去檢視壽險公司的淨值才看得到。至於放在AC的部位，倘若剔除其中60%不用評價的部位，剩下來必須評價的部位價損，少說也高達500億元以上，另外，損益表約也將反應超過200億元來自上述債券部位的價損，到底這一部分的價損能抵銷多少，就要看壽險公司在美債殖利率1.5％以上的水準買了多少，讓壽險公司能「新舊相抵」，但倘若不夠多，將「得不償失」。

除了上述的持債部位的問題，股票部位也因為「股債連動」，在評價上也面臨很大的挑戰。金融圈人士指出，這些問題所有的金融業都要面對，但同樣也是因為壽險公司部位遠大於其他業別金融業者，因此問題也遠大於其他金融業。

例如，倘若攤開各家大型壽險公司的半年報檢視，每家的持股國內外股票的部位大致都有介於８千至1兆的水準，若以1家壽險公司持股國內外股票約1兆的規模來計算，由於美股、台股連動程度高，例如在29日出現的美股及台股同步走跌2%的水準，此時股票部位等於平均跌價200億，若和前面的債券評價損失加計，恐怕股債相加，在短短二週內就讓一家壽險公司有近千億的評價損失要面對，倘若照壽險公司的會計法則來計算，9月份至少會有200億必須入損益表，這等同於一家大型壽險公司前八個月近千億的獲利水準，在二週內就被吃掉2成。

金融圈人士認為，上述的相關數字計價，僅止於公債殖利率升1碼、國內外股票跌幅2%的情況，倘若後續再受到新變數衝擊，公債殖利率陡升力道加大、或是國內外股票再大跌，則壽險公司舊有的股債部位將受到更大的挑戰，在資產負債表調整的難度也會更高，即使是每個月的損益表能「低空飛過」過關，但在淨值上的劇烈數字變動，卻很難讓人不注意。

而在海外股債投資上，除了上述的美國股債波動所帶來的挑戰，另一個重點在於中國，現在中國已不僅止於恒大風暴，包括共同富裕、能耗雙控政策，越來越多的黑天鵝席捲中國，並包括已「中國化」的香港，也讓在中、港有投資部位的金融業者，不管曝險也好，投資也好，都處於更大的風險狀態。

尤其是對壽險公司而言，壽險公司在大陸的曝險，以投資為主，據了解，這些投資等級的債券，至少超過1成都是BBB等級，也就是處於投資等級的「合格」邊緣，一有風吹草動，就被信評機構打入「垃圾債」等級，至於投資等級的評比基礎，由於中企財務造假在近幾年來幾乎已「檯面化」成為國際金融市場的焦點，例如，去年就有近百件的央企、國企違約案，甚至依照外媒統計出的整體違約餘額規模超過千億人民幣，使得投資等級債裡其實也隱含不少地雷的風險，信評現有的評等結果，並非長治久安的萬靈丹。

尤其是國內大型壽險公司，對於大陸及香港的整個投資曝險佔淨值比重，小則30%，大則超過50%，在中港現在監管政策一個接一個產業，一波接著一波已不知盡頭何在，更讓這些曝險部位面對高度的不確定性，因為投資標的隨時都有可能成為下一個被監管的目標；倘若以數字來檢視每家投資規模，若以一家壽險公司總資產約7兆，以40%的比例來換算，在大陸及香港的曝險規模已接近3000億，這麼龐大的數字，如何能在風雨飄搖中掌舵，不僅是對壽險公司的一大考驗，也成為主管機關、整個金融市場及投資人最關注的焦點。

(時報資訊)