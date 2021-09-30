根據韓國《經濟日報》報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在半導體高峰會上表示，美國政府要求業者在45天內，繳出企業相關數據，包括庫存、銷售及客戶等商業機密，並考慮採取引用《國防生產法》（Defense Production Act）以達成目標。

對此，媒體人岑永康30日在直播質疑，為何是韓國媒體報導這項訊息？他推測是三星爆料給韓國媒體，以測試台積電的底線。

岑永康舉德國兩大汽車廠賓士與BMW為例，2019年這兩個百年大廠分別提供共享汽車服務「Car to go」、「Drive now」，後來結合成一個新品牌「Your now」。

岑永康披露，他們其實也不想要當朋友，但如果不推共享汽車，其他平台也會做，吃掉市佔率，到時候再進去就難了。岑永康解讀，這就是前方道路不明，回過頭來看台積電與三星，碰到相同狀況。

岑永康認為，美國政府要求半導體公司交出客戶資料、庫存等商業機密，應該是三星透露給韓國媒體，表示三星不會乖乖就範，也在試探台積電的底線。

這個消息出來之後，會有什麼影響？岑永康解釋，揭露庫存會被砍價，揭露客戶名單與銷售紀錄，可以回推良率，良率代表半導體企業在客戶心目中的地位，影響客戶的品牌價值。另外，良率也是大陸發展半導體產業的門檻。

不過，岑永康表示，事情沒有這麼嚴重，應該是美國汽車產業對美政府施壓，美國現在連二手車都用搶的，因為非常缺晶片。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意