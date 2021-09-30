台股近期受到國際不確定因素壟罩，惟觀察台股ETF近期買盤動向，除高股息等價值型ETF上竄外，買盤也更聚焦於電動車ETF。據統計，中秋至今的台股ETF成交量排名中，由9月中旬掛牌的中信綠能及電動車ETF（00896）站上第四名，成為台股新起之秀。

台股短線雖表現疲弱，惟中信投信研判，就量化統計角度觀察，後市走向仍值得期待。另一方面，台股ETF也熱度不減，台股ETF上周人氣再度大幅成長，合計一周激增3.3萬人。

其中，除高股息等價值型ETF上竄外，9月中旬新掛牌的中信綠能及電動車ETF，聚焦電動車供應鏈，於中秋至今的台股ETF成交量排名拿下第四名，30日成交筆數也位居第四，單日成交金額達1.76億元，喜獲買盤簇擁。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，根據CMoney統計，近五年台股在中秋後40個交易日，上漲機率高達約六成，漲跌機率相對樂觀，且第四季為傳統出口旺季，近十年第四季電子、金融、傳產三大板塊上漲機率至少七成，並以電子、傳產漲勢相對強勁。台股近日點位已回到近一個月低點，建議投資人可逢低布局。

此外，張士琳點出，歐盟對碳排限制日益嚴苛、大陸也推出新雙積分制，鼓勵車企加速投入新能源車生產，促使車廠將資源由傳統燃油車移轉至新能源車。隨各國疫苗施打率提升，預估第四季供應鏈受疫情干擾程度可望降低，產銷也有望提速，電動車供應鏈後市看俏。

(時報資訊)