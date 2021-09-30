本月FOMC會議後，多位聯準會官員重申看好美國經濟前景，但28日又傳出美國恐因債務上限問題而導致美債出現技術性違約，造成市場雜音。凱基投信觀察分析，美國財長葉倫於聽證會的證詞消息傳出後，美國10年期公債殖利率再度走升；因市場預期長債殖利率仍有續揚空間，投資人憂心股市評價面有修正的可能性。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，綜觀過美國歷史，美債上限問題並非首次出現，自歐巴馬政府以來，美國一直存在債務上限問題，屢次造成市場波動，但最終美國兩黨終將回歸國家利益，放下成見並通過債務上限展延議案。此外，支持債務上限展延的美國民主黨，目前仍有一次使用協調性預算程序的權利，即民主黨可在沒有共和黨支持下，透過副總統在參議院之一票，債務上限仍可展延通過。因此，對於近期美股的表現，仍認為屬於長線多頭下的短期修正階段。

翁毓傑分析，歷史經驗顯示，殖利率彈升幅度最大時往往是在預期階段，當央行正式縮表或升息，反倒是利空出盡，殖利率與股市波動可望下降。其次，短線政治雜音紛陳仍存，未來兩周在兩黨間的角力戰仍難免，但預期終將達成協議。第三，9月底至10月初為企業財報空窗期，難免有政經面雜音，但根據統計，企業獲利年增率估值於第三、四季可望有逾20％的水準，穩定成長趨勢不變，雖在基期墊高下，預估2022年的美股企業獲利成長有9.2％，若後續拜登政府能順利推出基建振興方案，對2022年美國經濟或企業獲利均可望有進一步的加分效果，有助推升指數。

目前預期穩固的經濟基本面仍有利於股債風險性資產表現，短期內出現較大修正，仍應視為中長期布局具利基資產的良好時機。股市部份，後續隨企業財報季展開，預估企業獲利有望穩定成長，可望支撐股市表現，惟須留意經濟增速放緩而使市場波動加大，建議掌握具趨勢題材的股票，可著眼長期成長機會，並超越週期循環影響；通膨高漲短期難見緩解，適當配置實質資產連結之REITs也可望因此而受惠。

債券部份，預期未來利率上行機率較高的環境下，存續期間較短的債券成為對抗利率風險的重要條件，而高收益債及新興企業債等具有利差收斂空間的債券價格，可望獲得經濟復甦的支持。另外，亦可多關注符合ESG投資主軸的債券資產，在受到法人資金追捧下，也較不受市場震盪影響。

(時報資訊)