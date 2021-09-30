勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所30日發布《工業企業的智慧能源商機》報告指出，工業企業應思考如何活用「強管理、找夥伴、要創新」三步制勝法則，從「通盤掌握自身能源使用狀況、尋求合適生態系夥伴、善用科技創新」三個方向著手，在能源轉型的風口浪尖中把握先機。

全球能源供應正處於結構性轉型，包含歐盟2023年邊境碳關稅、台灣用電大戶條款及近期中國大陸的「能耗雙控」政策。勤業眾信表示，隨著新興工業趨勢匯流「工業4.0、電氣化和最佳化」三大浪潮正為工業企業的能源管理創造轉型的理想環境，下一階段則需企業領導者及其合作夥伴據此採取積極作為回應。

勤業眾信聯合會計師事務所能源、資源及工業產業負責人溫紹群資深執行副總經理表示，面對全球對潔淨能源的要求愈趨高漲，工業與製造業企業須及早做出準備，以因應來自監管單位、客戶以及投資人的要求。以RE100倡議為例，該倡議邀請全球企業公開承諾100％使用再生能源目標，台灣即有11家企業公開承諾加入，包含台積電、台達電、宏碁等知名企業。

過去企業多直接向單一電力來源購電，如今也開始納入其他再生能源電力，進入電力來源多元化的時代。企業應意識到多元電力的採用與強化自身能源管理的能力，是一體兩面且需同時並進的議題，也意味著需重新評估自身在該領域的財務、法遵、資安、甚至是更多重風險的承載能力。建議企業可藉「強管理、找夥伴、要創新」三步法則，定位其在能源管理進程中的階段，找到合適的生態系夥伴並運用科技創新的力量，在這波能源轉型浪潮中增加企業競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人龍小平資深執行副總經理指出，隨著用電大戶條款於今年度正式上路，該條款對台灣本地高用電需求的企業用戶提出再生能源發電、儲能設備裝置或綠電的採購等義務，預期將催生台灣工業企業對於節能、創能、儲能及能源管理的投資與維運管理能力的需求。雖現階段多數企業尚無法全方位兼顧推動能源投資與維運管理所需的全部能力，但是透過與能源生態系的協力夥伴或第三方機構合作，並善用「能源即服務」的綜合服務模式，將可減輕多數工業企業對自身能源專業知識或資本不足的擔憂，使其能源管理朝向更「智慧化、聯網化、互動化」的方向發展。

(時報資訊)

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