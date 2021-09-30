【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)持續調整既有品牌市場定位商模、進行優化升級，旗下創立17年的燒肉品牌「原燒」10月將開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕潮流風格鎖定年輕白領客群，與既有「原燒O-NiKU」並進搶攻不同客群，若市場反應佳，將推動既有門市轉型。

王品2004年創立「原燒」，2018年推出全新風貌、店型及商品組合的「原燒O-NiKU」進行轉型升級，大量使用原木家具營造溫暖用餐氛圍，目前全台16家店已全數完成升級，以35～45歲的家庭客群為主力，平均客單價約800元。

王品董事長陳正輝指出，強體驗、聚餐型的燒肉業態為發展之重，開放內用後人潮回流機會大。不過，隨著燒肉市場百花齊放，且年輕族群仍是燒肉餐廳主力，17歲的「原燒」必須求新求變、擴大消費族群，成為此次推出「Oh my!原燒」的催生契機。

王品此次推出的全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，相較於「原燒O-NiKU」的文青、沉穩品牌形象，從品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍、體驗感受均進行大改造，以年輕潮流風格詮釋大口吃肉的火熱氛圍，盼進一步拓展年輕客群。

「Oh my!原燒」首家概念店位於台北捷運古亭站4號出口站旁，105坪空間設有98席客席。店裝有搶眼的紅白霓虹燈、綻放煙花的天頂、濃厚日式潮流感的主視覺牆及各式有趣小標語，藉由絢爛燈光透過鏡面反射，營造如同燒肉祭典般熱情、歡樂的用餐氛圍。

原燒事業處經理蔡淅屏表示，「Oh my!原燒」首間兼概念店為原燒品牌第17家店，選擇落腳古亭商圈，主要看好周邊商辦、住宅兼具，商業機能完善，且具雙鐵共構的交通便利優勢，鎖定追求肉質與性價比的25～39歲客群，平均客單價為850～900元。

在菜色方面，「Oh my!原燒」主打「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，搭配6款獨家漬物、8款沾醬，以百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。蔡淅屏表示，預計以1～2季觀察市場反應優化，若反應良好將推動既有門市升級轉型。

「Oh my!原燒」首家概念店將於10月1日開幕迎賓，每日固定時段推出「Oh my Bingo」互動遊戲活動，只要賓果卡成功連線2條即享整桌9折優惠，聽牌桌則享贈菜優惠。開業前2周也加碼祭出「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠，積極搶攻內需消費復甦商機。

(時報資訊)

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