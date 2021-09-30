蘋果公司發表5G新手機，市場對於銷售預測樂觀，根據調研機構Statistic的估計，2021年全球5G智慧手機出貨預測超過13.8億支，2022年更是成長，預估超過14.3億支，全球對於5G智慧手機的需求持續上升。元大投信研究團隊表示，隨著5G基礎建設建立完善，5G會讓智能數位生活AI技術發展更加快速，因數位生活持續推進，5G市場需求還會增加，人們對於科技的需求將推升5G與AI並進，建議投資人可投資布局這個全球興起的商機。

想要參與5G及AI未來科技商機，可布局國際5G企業的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」與布局數位生活的AI相關企業「STOXX全球人工智慧指數」過去三年分別成長124.2％、85.2％，同時間MSCI世界指數上漲42.1％，在AI與5G相關企業獲利可望增長的預期下，建議投資人把握創新產業萌芽期趁早布局。

目前5G與AI正在科技發展趨勢前端，尤其在新冠疫情期間，全球各地對於遠距與大頻寬的需求更為迫切，在AI與5G運用蓬勃發展下，人們也逐漸開展新的生活型態，「現在的新科技將成為未來的日常」，雖然歐美企業陸續讓員工回到辦公室上班，但是已經開啟的需求，5G寬頻、AI數位生活，會隨著使用普及度提升，5G及AI相關產業可望維持成長。

隨著5G+AI應用增加，形成無所不在的運算與感測裝置，形成物聯網的AI智慧空間，各種智慧應用開始出現在生活中，會深度學習的智慧機器與AI人工智慧普及化，有了5G的三大特性；超高速、低延遲、大連結加持，全球將正式進入智慧物聯網時代。隨著智慧移動、智慧醫電、智慧製造、智慧生活四大新應用興起，將帶動5G+AI高速成長及相關發展趨勢。現在台灣投資人可以持續布局追蹤相關指數的ETF，如元大全球AI（00762）、元大全球未來通訊（00861）、元大未來關鍵科技（00876），在台灣就能投資全球5G與AI企業，輕鬆投資這個5G+AI大趨勢商機。

(時報資訊)