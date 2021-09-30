台灣指數公司表示，上櫃股藥華藥（6446）因自今（110）年8月31日起列為變更交易方法，且已逾1個月未恢復普通交易，自10月1日起將自「台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療股價指數」成份股刪除。

(時報資訊)

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