科思創宣示，集團將持續關注循環經濟和對永續解決方案的結構性增長需求。 從中國、歐洲到美國，減少溫室氣體排放的行動倡議正在推動需求，尤其是在節能建築和電動交通領域。

在此背景下，科思創預計到2025年，全球對硬質泡棉前體MDI和軟質泡棉前體TDI的需求將增長至6％。特別是MDI，需求正接近業界已經很高的產能利用率。科思創在今年的投資者大會上宣佈，將重啟於2020年初暫停的世界級MDI 工廠的建設投資專案。科思創計劃在新項目採用高節能的AdiP技術，此技術已應用於德國布隆斯比特工廠。 該技術可為生產每噸MDI產品減少最多40％的蒸汽和25％的耗電量，由此減排多達35％的二氧化碳。公司正研究在美國或中國建設該世界級MDI工廠，最終決定預計將在當前項目階段結束之後做出。新工廠計劃於2026年投產運行。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，全球對永續解決方案的需求不斷增長，這為我們提供了巨大的額外潛在市場機會。我們的高科技塑膠已讓許多行業實現永續創新。在實現全面循環的道路上，正透過針對性地增加資本支出，運用客製化解決方案讓客戶更具永續性。

科思創財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，為了實現目標和全面循環的願景，我們計劃在未來十年針對循環經濟專案投入約10 億歐元的資本支出。

此外，有機增長將繼續發揮核心作用。 科思創2021年將投資約8億歐元，但資本支出在隨後數年將大幅增加。 因此，資本支出平均增長將等於或略高於折舊及攤提水準。 在功能材料事業處，全新世界級MDI工廠的建設計劃將大幅增加資本支出，尤其是在2024至 2026年期間。 同時，為滿足TDI需求的增長，科思創將最早於2023年通過去瓶頸來擴大德國多馬根基地的TDI產能。

此外，集團也對「解決方案與特殊化學品」部門進行投資。 至2025年，塗料及黏合劑事業處將投資約3億歐元用於提升產能，實現進一步增長。科思創也正在擴大其高度差異化聚碳酸酯產品的全球生產複合能力，未來將全力專注於聚碳酸酯領域這一增長市場。 同時，科思創特殊薄膜產品的市場需求正不斷增長，尤其是醫療行業需求和全像顯示薄膜產品，為此，科思創將在2025年前投資約2 億歐元用於增加產能。

在新戰略下，科思創於2021年7月將其業務重新劃分為「解決方案與特殊化學品」和「功能材料事業處」兩大部門。 通過重組，集團將更多的企業責任賦予各事業部，同時將貫穿價值鏈、對成功至關重要的所有運營活動直接整合至這些新部門中。 因此公司可以更好地滿足特定市場的要求以及客戶的個人化需求。 集團預計，兩大部門的核心業務銷量到2025年均將取得增長。收益也有望受此影響：功能材料事業處獲利率主要由供需關係驅動，而解決方案與特殊化學品部門獲利率到2024年預計將升至17％。

基於此次組織重組、成功整合樹脂和功能材料事業處（2021年4月收購自帝斯曼）以及由永續發展驅動的需求增長等因素，科思創預計中期週期平均EBITDA將從目前的22億歐元增長至2024年的28 億歐元。

同時，新的集團組織在2023年前將為科思創提供顯著的增效潛力。重組的目的是為企業的長期發展打下堅實基礎。 正如之前的宣佈，科思創正在審查全球範圍內的所有活動和流程，以確定它們是否符合公司的願景和戰略。總體而言，2023年的固定成本將與2020年水準持平。

在實現全面循環的道路上，科思創將繼續恪守對未來技術的堅定承諾，不斷擴大永續產品組合。 例如，公司已成功實現了約45款基於替代性原材料的產品商業化，並正推進近90 種相關產品的研究。

2021年，科思創在轉型道路上達成了重要里程碑。目前，公司已有三個生產基地（比利時安特衛普、中國上海、德國克雷菲爾德-烏丁根）可提供經 ISCC Plus品質平衡認證的永續性產品。 獲得該「國際永續發展和碳認證」意味著科思創已具備向客戶供應由替代性原材料製成的高性能聚碳酸酯塑膠以及硬質泡棉前體MDI的能力，這些產品品質與相應的化石基產品無異。由此，科思創可幫助客戶減少碳足跡。

(時報資訊)