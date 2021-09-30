Netflix所推出的19禁原創劇《魷魚遊戲》，一開播就創下收視記錄，更在全球掀起「魷魚熱潮」，除了劇中每個橋段都引起網友熱烈討論外，主要演員的真實背景也被一一挖出。其中，在《魷》劇裡飾演大反派的男星「許成泰」，過去不僅在南韓知名大企業裡工作，還是年薪突破上百萬的精英，讓影迷相當驚訝。

根據韓國媒體《Insight Korea》的報導，許成泰在大學時曾就讀釜山國立大學的俄國語文學系，畢業後進入知名大企業LG電子的海外行銷組任職，主要負責與俄羅斯對應的相關業務，並在短時間內升遷至課長；之後又跳到濟州島的大宇造船廠任職，而該公司也是和現代、三星集團並稱世界前3大造船企業，年薪高達7000萬韓幣（約新台幣164萬元）。許成泰過去還曾在節目中自誇，當時俄羅斯各大飯店的LCD電視，都是由他出貨賣出去的，堪稱「俄羅斯販賣王」。

許成泰過去曾在韓國前3大企業工作過。（圖／韓網）

儘管如此，許成泰仍無法放棄小時候當明星的夢想，當時已35歲、才剛結婚6個月的他，在妻子的支持下毅然決然的辭掉百萬高薪職位，並在2011年時參加SBS的試鏡，沒想到竟意外得到第5名，開始演出配角等小角色，但剛開始收入不穩的他，為了支撐演藝夢，還將原本的大房子賣掉改住小套房，而妻子也始終支持他。

熬了多年後，終於在2016年演出電影《密探》時，因被國民影帝宋康昊呼巴掌而受到注意，陸續在《犯罪都市》、《南漢山城》、《騙子》、《魔女的法庭》等電視劇及電影中演出，而這次他又在《魷魚遊戲》中，因飾演101號大反派張德秀而爆紅，精湛的演技備受肯定，成功打開知名度。

(時報資訊)