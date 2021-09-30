【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數206.59點，漲2.49點；總計522家漲、167家跌、79家持平；委買3551131張、委賣1962921張；總成交值628.95億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀