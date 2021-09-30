【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16934.77點，漲79.31點；總計723家漲、181家跌、92家持平；委買17055533張、委賣10561888張；總成交值2694.59億元。

(時報資訊)

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