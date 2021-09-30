中國向巴布亞紐幾內亞提供貸款，供巴紐打造經濟特區以及建造軍事設施。對此巴紐政府表示振奮，但專家指出，有關計畫將對澳洲帶來安全威脅。

澳洲「凱恩斯郵報」（The Cairns Post）今天報導，巴紐政府公布該國向中國舉債人民幣1億5000萬元（約新台幣6億3500萬元），用作於巴布亞灣 （Gulf of Papua）小鎮基珂里（Kikori）打造經濟特區的經費。

對此，巴布亞紐幾內亞代理總理歐奧（Soroi Eoe）表示振奮；他在接受「凱恩斯郵報」訪問時強調：「巴紐政府和人民衷心感激中國政府的慷慨支持和援助。」

歐奧還表示，他歡迎中國一帶一路投資計畫伸展到巴紐，並指巴紐渴望成為該計畫的一部分；他還強調巴紐支持中國的「海上絲路」構想。

據巴紐EMTV於9月25日報導，歐奧與中國駐巴紐大使曾凡華，當天一同出席位於巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）的貸款協議簽署儀式。歐奧在簽署儀式中提到，除了上述貸款之外，中國將會在今年年底前提供額外經費，供巴紐建造軍事設施。

熟識巴紐政局的策略專家沃爾（Jeff Wall）向「凱恩斯郵報」指出，中國伸手基珂里經濟特區計畫，將會對澳洲帶來嚴重安全威脅。

在1980至90年代納馬留（Rabbie Namaliu）擔任巴紐總理期間，沃爾當時於巴紐擔任總理顧問。

沃爾指出，基珂里以蚊子和鱷魚數量眾多著稱，當地並無經濟重要性可言；不過，由於當地是位於莫士比港和達魯島（Daru Island）之間，並且接近澳洲約克角半島（Cape York），可說是處於重要的戰略位置。

沃爾提到，基珂里附近已規劃多個天然氣開採工程；由於中國將會在當地建造碼頭，中國將可佔據重要戰略位置。

沃爾又提到，中國已計劃於達魯島建造漁港和工廠；中國已經在莫士比港投入多項基建計畫。

沃爾分析指出，從莫士比港、基珂里和達魯島，中國所盤踞的一連串據點，已經迫近澳洲東北面領土。

據澳洲托勒斯海峽島嶼政府（Torres Strait Island Regional Council）網站指出，約克角半島距離巴紐僅150公里。

前澳洲總參謀長葛雷（John Grey）曾於今年6月指出，位於澳洲東北部的凱恩斯軍港，將會成為澳洲因應南海情勢的重要國防前哨據點。

(時報資訊)