【時報記者郭鴻慧台北報導】大台北房市地上權住宅推案潮捲土重來，今年來大台北地區共推出3個地上權住宅案，數量為大台北地區單年次高紀錄。住展雜誌研發長何世昌表示，今年地上權建案推案潮重現的主因，一來是房市景氣好，購屋需求強勁，二來是北市房價已回到多年前高點，部份地上權案慘套多年後已經解套，先前高價標得的開發案已有足夠的獲利空間，因此轉為積極推案，預期接下來地上權建案數量還會持續增加。

何世昌認為，今年地上權建案多在三級警戒降級後才開賣或強銷，銷售成績是否能夠開出紅盤有待觀察；由於接下來國產署將持續釋出多筆地上權土地標售案，而消費者接受度與銷售率高低，勢必影響標售結果。何世昌建議，地上權建案相對便宜的價格、比一般住宅更高的出租投報率的優勢明顯，但消費者最好仔細審閱契約內容與計算清楚持有成本，以免日後衍生消費糾紛。

2013年、2014年是前次多頭景氣最高峰，當時國產署趁勢推出許多設定地上權案，引起各路建商瘋狂出高價競標，殊不知景氣很快地反轉下修，業者現標現套。2015年以來地上權推案十分低迷，2015年至2020年的六年之間，僅有二個地上權案推出，且大部份年度都掛蛋。但因今年房市景氣持續復甦的激勵，睽違多年後終於重新見到地上權建案推案潮。

何世昌分析，地上權住宅案經過多年市場洗禮之後，產品規劃與銷售訴求都有些改變。第一個轉變是大坪數房型消失了；其次，建案銷售策略也產生改變。前一波地上權推案潮多主打「買比租更划算」，但由於地上權建案投資優於自住的關係，業者轉為訴求收益性與功能性；第三、解決貸款面的缺點；第四則為業者汲取先前地上權案消費爭議經驗，部份地上權建案嘗試以買賣契約公證的方式來降低未來的訴訟風險。

(時報資訊)