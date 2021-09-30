【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)今天公布「振興五倍券」五倍券專案，可稱為高鐵史上最大折扣方案，紙本券滿額送」提供TGo會員使用紙本五倍券購票滿千，即可獲得「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」；綁定數位五倍券，則可購買「雙人55折」的空前優惠，兩項優惠均自10月8日起開始銷售。同時，也祭出高鐵假期「五星自由行」以及「自駕輕鬆升級」二項商品，不僅價格超殺，用五倍券購買再享單筆滿5000元即送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」加碼，今天起預購。

台灣高鐵表示，TGo會員持紙本五倍券於10月8日至31日間至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2000元送兩張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限量10萬張。贈送「5折乘車票兌換券」可在2021年12月1日至2022年4月30日期間使用（疏運期間不適用）。

雙人同行的旅客自10月8日起透過台灣高鐵網路訂票系統 「雙人55」專區購買搭乘日期為2021年11月5日至2022年1月20日指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠。

此外，高鐵針對喜愛多樣化住宿選擇的旅客以及通勤族分別推出加碼優惠，高鐵「飯店聯票」產品，自10月5日至12月29日透過飯店官網訂房，除享專案房型優惠外，加購高鐵車票再享6折起的優惠；「10月通勤有禮」主要回饋通勤族旅客，TGo會員於10月1日至31日購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。

台灣高鐵「振興五倍券」專案共推出「紙本券滿額送」、「雙人55折」、「五星自由行」、「自駕輕鬆升級」四項超值優惠，搭配「飯店聯票」、「10月通勤有禮」等優惠專案。

(時報資訊)

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