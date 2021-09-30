全台房價居高不下，讓不少年輕人感嘆買不起房，對此，身價上千億的興富發建設總裁鄭欽天表示，新北兩房價格落在1500萬左右，若貸款8成平均每個月付2.7萬，年輕夫妻外加1個小孩的小家庭，只要收入達8萬，基本上就可以買房，消息一出引起網友們熱烈討論，不少人砲轟數字有問題，貸款1200萬每月至少要還3萬以上，更何況繳完貸款還有基本開銷要負擔，根本吃不消，更不用想追求好的生活品質，「學政府講幹話」、「傻了，一輩子都房奴。」

鄭欽天接受ETtoday專訪時談到年輕人買房的議題，他認為年輕人購買奢侈品前一定要三思，並舉自己年輕時領到10萬元年終獎金，買了6萬元的攝影機，但只用了1次就沒用為例，「當你想買一個東西，又覺得負擔很大的時候，只要去想想下個月再買，大部分10樣有9樣都不會買了。」

至於年輕人基本收入要達到多少時才能買房？鄭欽天則回答，「新北兩房價格落在1500萬左右，若貸款8成，以年息1.3%計算，月付房貸金額連本帶利，約莫就是2.7萬元上下，若以年輕夫妻外加1個小孩組成的小家庭，基本收入只要達8萬元，其實就沒問題了。」

消息一出引起PTT網友們熱議，不少人點出鄭欽天的數字與現實狀況有差距，「貸40年才可能有這數字吧，但很少人能貸那麼長」、「我五年前貸350繳30年，一個月就13.5K了，數字怪怪的」、「每月2.7萬怎麼算的，我算40年都超過這個錢」、「每月房貸約2.7萬元？根本亂算，隨便都要破3萬」、「1.3%也太低了吧，這誰貸得到，我不信」、「建商不要騙人買房就亂講話。」

不僅如此，有網友認為，若夫妻以8萬月薪計算，扣掉2.7萬房貸與食衣住行等基本開銷，收入有很大機會瞬間歸零，生活品質也跟著消失，「學政府講幹話」、「通篇幹話」、「頭期款不用算嗎？先花10年痛苦生活存頭期款，後面30年綁房貸也很慘，難怪大家不敢生」、「兩人月收16萬應該是沒問題，只是8萬就很慘」、「可以貸40年至少是醫生或律師，還套用在月收8萬上，這根本亂講話，可悲」、「生活必須品被富商炒成奢侈品，真棒。」

近年全台房價越來越高，屋比房屋總監陳傑鳴表示，從2011年Q1到今年Q1底，短短10年多，全台民眾平均購屋總價向上大幅攀升，平均購屋總價增加超過300萬，若細分到六都，雙北以外都會區，10年來房價更是狂漲5至7成。

陳傑鳴補充說明，「台南房價漲幅穩居六都之冠，10年前平均購屋總價僅542.28萬，但到了今年Q1已飆增至939.8萬，10年來房價飆漲73%相當驚人，此外，目前在台北買房平均要約2200萬，這樣的價格就算是年收入百萬的家庭都不一定負擔的起。」

(時報資訊)