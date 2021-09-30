中國大陸自9月20日起暫停台灣的蓮霧、釋迦輸入，農委會今天在行政院會表示，決定祭出開拓外銷新興市場；全面強化國內行銷，成立「好釋連蓮」訂購平台；啟動多元加工等三大措施，穩定蓮霧、釋迦的產地價格及農民收益。

行政院會今天聽取農委會報告「台灣水果外銷現況與未來精進措施」，農委會指出，將配合產期陸續落實推動，並視需要隨時調整產期與產量，以穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益。

三大具體措施包括：一、開拓外銷新興市場：加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場；加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制；針對重要目標市場加強辦理拓銷活動，以釋迦5,000公噸及蓮霧1,000公噸為外銷目標。

二、全面強化國內行銷：成立「好釋連蓮」訂購平台，強化企業認購行銷，並加強實體通路及電商等多元通路採購量；運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購。

三、是啟動多元加工：導入冷鏈管理及加工技術，提高附加價值。

農委會指出，我國水果外銷以往高度仰賴中國大陸市場，最高占比達84.4％；在該會積極推動拓展新興市場各項措施後，自2017年起外銷中國大陸比例已逐年下降，2020年水果銷中比例降至75.9％，今年1至8月更降到41.5％。

農委會說，將持續精進水果外銷相關作為，尤其要積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷數量與品質，並降低對中國大陸的依賴，以維護農民收益。

(時報資訊)