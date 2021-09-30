【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數206.29點，漲2.19點；總計508家漲、172家跌、70家持平；委買7008377張、委賣4805202張；總成交值528.23億元。

(時報資訊)

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