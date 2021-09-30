【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16958.54點，漲103.08點；總計714家漲、180家跌、94家持平；委買29129611張、委賣21207850張；總成交值2130.75億元。

(時報資訊)

#集中市場 #加權指數

延伸閱讀