【時報記者任珮云台北報導】台灣央行總裁楊金龍今(30)日赴立院進行業務報告，打炒房措施再度成為焦點。楊金龍指出，連續三波打炒房措施是逐步微調，不能讓房地產硬著陸，而是希望房價緩緩地走，「不希望房價突然上去又突然下來」。針對興富發(2542)總裁鄭欽天日前一席「房市愈打愈旺」的說法，楊金龍說：「我不敢否定他的看法，部分有道理，但某部分也是一種行銷策略。」

立委林德福今質詢時指出，興富發集團總裁鄭欽天日前表示，政策愈是打房、代表房市未來會更好，楊總裁的看法為何？楊金龍回應，他有他的看法，建築業希望房價越高對他們越好，我不敢否定他的看法，但那也是一種行銷策略。

對於央行在一年內三度加碼房市管制，是否代表無法有效壓抑炒房風氣？楊金龍表示，央行信用管制不會一次大砍，而是逐步微調，因為房地產不能「硬著陸」，必須讓它「軟著陸」，所以會採取一波一波的微調，就是希望房價能慢慢持穩，不要突然上去、又突然下來。

楊金龍強調，央行近來三度加碼房市管制，主要是為了金融穩定目標，希望資源不要過度集中在房地產上，就金融穩定而言，央行的成效算是很良好，而這是央行主要的職責所在。至於如何改善高房價問題，楊金龍表示，必須從需求面、供給面、制度面三個面向共同來執行，對壓抑房價才會比較有效果。

楊金龍也坦言，讓民眾都買得起房，從以前到現在都無法達到，只有政府積極推動如社會住宅，才能協助弱勢者都有房子住。

(時報資訊)