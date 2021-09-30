【時報-台北電】美股昨夜回穩，美股期指今早走揚，帶動亞股紛紛彈升，大陸A股三大指數早盤也攜手高開，在鋰電池、新能源車概念等族群帶隊上攻下，上半場漂亮收高，其中，上證指數報3549.46點，上漲0.37%，成交額2680.16億元；深證成指報14279.22點，上漲1.42%，成交額3075.76億元，兩市合計成交額5755.92億元；創業板指報3233.34點，上漲1.83%，成交額1060.23億元。
盤面上，產業類股漲多跌少，其中又以休閒服務等表現最佳，銀行類股則表現頹靡。概念族群漲跌不一，其中鋰礦等漲幅居前，兩桶油改革相關較弱。兩市個股漲多跌少，共計3384檔漲、966檔跌、48漲停。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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