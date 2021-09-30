中秋節連假過後，大陸連爆恒大及限電危機，台股大震盪跌破「萬七」，變盤說陰霾揮不去，觀察過去10年以來，歷年中秋節後台股漲跌互見，選股還是最重要的策略，不妨趁拉回選擇具選股優勢的台股基金介入，掌握逢低分批布局機會。

群益投信表示，台股從8月以來，指數呈現高低差千點區間整理行情，伴隨著量能退潮，短期沒有主流族群帶動，操作難度加高。歷年中秋節後股市表現並沒有特別明顯的變盤，因台股除基本面續好，主要還是受國際股市與外資影響較大，重點仍在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要，透過台股基金介入，可達到降低波動風險又可掌握獲利契機。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，近期盤勢呈現量縮，導致並無較明顯的族群帶動攻堅，往好處想也是再次籌碼沉澱的好機會，配合全球景氣正轉向復甦，美股料將持續呈現震盪，台股在籌碼獲得整理後，預料第四季將有一波行情。

屆時市場將挑選明年具備成長性的族群，例如車用電子、高速傳輸、ABF、5G、AI等產業伺機進行布局。同時看好族群包括雲端伺服器相關、半導體族群包含晶圓代工、IC設計等。

群益葛萊美基金經理人莊慧君強調，台股上市櫃8月營收約達3.4兆，同期創新高家數來到160家，在亮麗基本面的表現下，台股表現仍較亞洲其他國家強勢。美國8月非農就業低於預期，使市場對於聯準會縮表的時間預期再度遞延，國際上主要央行也重申其寬鬆態度，整體市場資金面仍然充沛。隨全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利主要股市盤勢緩步走揚，也有助維繫台股樂觀的投資氣氛。

(時報資訊)