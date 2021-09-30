【時報記者莊丙農台北報導】疫情帶來破壞性的創新，不少民眾因居家上班或工作不穩，開始重新審視真正想要的生活，也反映在全球飆高的離職潮。2021年4月美國離職率更攀升至2.7％，創20年新高。這股讓人生重新開機的風潮不僅於歐美發酵也吹進台灣，簡稱FIRE(Financial Independence Retire Early)強調「財務獨立、提早退休」的價值觀興起，更帶動年輕世代的理財投資熱潮。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行統計顯示，截至今年7月，基金銷量較去年同期成長50％，基金申購人數成長逾20％，其中又以20～24歲的客群成長50％最為突出。

國泰世華銀行指出，今年4月推出透過數位通路定期定額投資基金，最低申購門檻只要500元的活動，也大幅提升年輕投資人定期定額投資基金的意願。國泰世華銀行財富管理部協理李鼎倫表示，年輕世代中高達98％選擇透過數位通路申購基金，顯見對這群網路原生世代，數位金融服務已成主流趨勢。

國泰世華銀行統計數據顯示，整體而言2021年客戶投資表現都較2020年積極，基金申購人數、銷量都創下雙位數成長。基金銷售排行榜則由波動相對較高、追求資本利得的股票型基金獨占鰲頭，銷量最高的五檔基金中就有三檔為股票型基金；相較於2020年基金銷售以波動相對較低、追求固定利息收益的平衡型及債券型基金為主，顯見今年投資人對投資風險的容忍度較高。

在這波「FIRE」理財風潮下，針對初次嘗試投資的年輕族群，李鼎倫建議應採取「分批布局」和「分散配置」的策略，因市場低點難測，藉由定期定額分批布局才能平均分攤投資成本，以時間換取獲利的空間。在選擇投資標的時，則可適時配置債券型基金，避免將資金過度集中在股票型基金，以分散風險。

(時報資訊)