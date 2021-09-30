【時報記者沈培華台北報導】遠見雜誌發布企業投資意願調查顯示，在三級警戒下，近九成五對投資台灣有信心，近六成五看好未來一年經濟，近七成對自身產業競爭力有信心。

《遠見》雜誌創刊35週年，10月號特別推出「世界亮點產業少不了台灣」特輯，在新冠疫情衝擊全球經濟的當下，也進行台灣上市櫃企業「新冠疫情下，投資台灣大調查」，藉此洞悉產業界如何看待未來景氣。結果有高達94.9%的上市櫃公司對投資台灣有信心，假使疫情能控制到2021年4月以前的狀況，未來兩年內，有約42%企業表示會增加投資台灣。

遠見此次調查發現，有83.9%企業投資台灣意願不受疫情三級警戒影響，11%願意增加投資，合計94.9%對投資台灣有信心，僅5.1%表示會減少投資。64.7%企業認為未來一年台灣經濟會變好。69.9%企業對自身產業的國際競爭力有信心。未來3~5年最看好台灣前三產業，分別是半導體業（96.3%看好）、電子零組件業（42.3%）、生技醫療業（24.8%）。此外，企業海外投資優先選大陸（31.9%）、越南（18.7%）、美國（16.2%）。

展望未來投資環境，企業預估，未來三年內可能遇到的營運風險，59.5%認為是原物料上漲，53.1%是疫情反覆，40.7%認為是國際政治風險不確定，匯率波動則有37.7%。

新冠疫情對公司營運產生的衝擊又有哪些？首先是原物料取得速度不如以往，有52.2%因此受到衝擊，其次，疫情爆發導致塞港缺櫃，隨之而來「物流成本大增，獲利減少」，成為42.8％企業的硬傷，再者是40.7%的企業要為人力的緊急調度與分配煩惱。

《遠見》雜誌對「新冠疫情下，投資台灣大調查」分三大主軸：疫情下的投資意願、經商環境及未來景氣預估，針對全台1740家上市櫃企業發送問卷，共計回收約四分之一、共436份有效問卷，逾四成受訪企業資本額為15億元以上企業，目前在海外的營運總部與據點，有59.3%設在中國大陸。

(時報資訊)