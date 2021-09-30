【時報記者莊丙農台北報導】Yahoo奇摩股市App公布第3季「十大爆紅台股榜」，原本第2季爆紅鋼鐵等原物料股及航運股，投資人紛紛離去，相關族群熱度大幅降溫，取而代之的是電動車供應鏈，第3季前3大爆紅台股榜分別由美琪瑪(4721)、康普(4739)及朋程(8255)奪下，第2季的前3大爆紅股燁輝(2023)、中鋼(2002)及慧洋-KY(2637)都不在本季前十大。

在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，第3季Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」少見沒有任何一檔大型股入榜，網友轉為查詢小型股，集中關注「電動車」供應鏈。永續意識抬頭，在全球碳中和、淨零碳排政策的全力扶植下，電動車進入高速成長階段，鋰電池材料需求大增，相關技術發展成熟且進入量產經濟規模，正極材料廠美琪瑪(4721)及康普(4739)、隔離膜廠明基材(8215)、電解液添加劑廠聚和(6509)，皆看好電動車的長線發展空間並積極擴展中，股價表現搶眼吸引網友目光，分別搶下第1、2、5、7名。

除了電池原料，電動車也引爆第三代半導體商機，入榜的有第3名的二極體供應商朋程(8255)，積極研發碳化矽材質的金氧半場效電晶體模組等產品；第6名為車用IC為重點研發的台半(5425)，今年前8月累計營收年增率達28％，近期受法人買盤青睞；以及擠身第10名的太極(4934)，跨足開發碳化矽基板，若順利驗證完成，預計年底有機會進入量產。同樣受惠車用題材的還有IC測試場欣銓(3264)拿下第8名，除了新建廠房提升產能，也將持續投入車用電子、安控測試技術，爭取更多訂單。

此外，同樣入榜的還有控制IC廠創惟(6104)持續拓展到Type-C市場，並成功卡位蘋果及微軟供應鏈，受網友看好其遠距商機熱度。而矽瑪(3511)進入佳世達集團後，又併購同星科技股權，跨入商用電腦擴充基座市場帶動業績成長，上半年稅後每股盈餘較去年同期顯著增長。

(時報資訊)

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