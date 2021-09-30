今年土地交易大熱，瑞普萊坊市場研究部今（30）日公布的最新統計，2021年第三季全台土地買氣反彈，包括地上權及準備拆除地上物重建的成交金額，累計高達936億元，季增21％、年增10.7％，打破歷年同季最高紀錄。

其中，有將近75％，都被建商買走，即便扣除地上權，交易量還是有高達912億元，超過2016年85億元的10倍有餘，短短5年，房市景氣恰似雲泥。

相對於土地市場爆量，商用不動產市場累計第三季成交量約295億元，雖較上季成長13.8％，但與去年同期相比，沒有王朝大酒店、台積電連購三廠總金額破360億元的天量加持，年減51.6％。

瑞普萊坊表示，今年第三季市場最大的贏家是華固建設（2548），不但9月在土地市場以44.88億元標得南港昆陽站旁邊特商區土地，更在8月以34億元處分內湖「華固智富中心」大樓，囊括2筆最高價成交案，站穩商用市場的雙料冠軍。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，本土疫情緩解之際，土地投資不但率先展現免疫力，還像打了類固醇，不畏疫情、通膨風險，捲起獵地旋風。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，第三季政府部門標脫金額超過316億元，佔整季總交易價額34.61％，其中桃園機捷標售總額來到241億元，總體標脫率達77.6％。

而宏普建設（2536）以總價26.3億元、每坪單價151.3萬元，打敗16組競爭者，標得的青芝段146地號商一土地，等於重演今年四月本土疫情爆發前新北市二重疏洪道重劃區標售，國建（2501）以1擋16的盛況。

另外面對政策打房不斷出招，央行一年內祭出三次信用管制措施，劉美華認為，雖然但從商用市場來看，能有效降低建商及銀行風險，也能加速個案的開發，無論對自住、自用需求或是市場價格都有正面助益，因此預期隨著產業擴大投資、通膨壓力的持續發酵、中國生產環境變動的三大支撐下，剛需有增無減，將進一步刺激投資人對土地及商用不動產的投資意願，而且即便第三季已出現報復性反彈，預料第四季還會再開紅盤。

(時報資訊)