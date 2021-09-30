俄羅斯通訊社「塔斯社」報導，俄羅斯國家電力出口公司Inter RAO的聲明指，中國正因北部省份供電不足，向Inter RAO提出增加其電力供應。該公司聲明表示，正在研究技術選項，以大幅增加對中國的電力出口，發電量將根據需求每小時確定一次。

大陸缺電危機正在快速擴大，限電範圍更從南方的經濟重鎮一路往北擴大，東北地區自9月23日以來突被限電，至今問題依舊未解，引起民怨。當地電力公司更直言，電力供需緊張，「整個電網有崩潰的危險」。

綜合陸媒報導，東北多地23日以來陸續傳出突然停電，有些地方一天停幾次電，有些地方停電時間更超過12小時。突然停電導致重要街口紅綠燈不亮交通大亂，民眾生活起居也廣受影響，抱怨不斷。

(時報資訊)